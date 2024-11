Países com mais restaurantes premiados do mundo, incluindo o Brasil

Os restaurantes com estrelas Michelin são alguns dos melhores do mundo. De acordo com o guia Michelin, as avaliações dos restaurantes são baseadas em "cinco critérios universais: a qualidade dos ingredientes, a harmonia dos sabores, o domínio das técnicas, a personalidade do chef expressa por meio de sua culinária e, tão importante quanto, a consistência em todo o menu e ao longo do tempo. "

Com base em uma lista do Statista, nesta galeria você descobrirá os 30 principais países e territórios com mais restaurantes premiados com estrelas Michelin. Clique para descobrir a surpreendente posição do Brasil.