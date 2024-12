A misteriosa 'Doença da Realeza': O que você precisa saber - A hemofilia é uma doença rara em que o sangue não coagula adequadamente porque não contém proteínas de coagulação suficientes. Pequenos cortes não tendem a representar uma grande ameaça para as pessoas com hemofilia, embora possam sangrar por mais tempo após um corte. Em casos graves do distúrbio, a principal preocupação é a hemorragia interna, que pode ter complicações muito graves e até mesmo ser fatal. Mesmo que você nunca tenha conhecido alguém com hemofilia, pode ter certeza de que já ouviu falar de personalidades que já sofreram dessa enfermidade. Na galeria, saiba tudo sobre a hemofilia e pessoas famosas (incluindo uma figura pública brasileira) que conviveram com essa condição.

© TV Globo/Getty Images