Com que frequência deve lavar o pijama? Esclareça as dúvidas

Lavar os pijamas com regularidade é essencial para a saúde e o bem-estar. Mas por que isso é tão importante? Especialistas da Better Homes and Gardens alertam que "dormir com roupas sujas pode aumentar o risco de exposição a alérgenos, como ácaros, além de piorar os sintomas de doenças crônicas da pele devido ao acúmulo de bactérias e intensificar o odor corporal."

Com que frequência lavar?

A frequência ideal para lavar os pijamas pode variar de acordo com o estilo de vida, os hábitos e as características individuais de cada pessoa. Contudo, a maioria dos especialistas, incluindo os da revista, recomenda não usar o mesmo pijama mais do que três ou quatro vezes antes de lavá-lo.

Fatores que influenciam na frequência de lavagem

Os especialistas destacam alguns fatores que podem exigir maior atenção na lavagem dos pijamas:

Ir dormir sem tomar banho.

Aplicar cremes ou óleos antes de se deitar.

Usar o pijama como roupa de descanso durante o dia.

Permanecer com o pijama por longos períodos enquanto está acordado.

Além disso, eles recomendam aumentar a frequência de lavagem para pessoas que têm o "sono naturalmente quente", sofrem de sudorese noturna ou afrontamentos frequentes, ou em períodos de doenças, para evitar o acúmulo de germes e bactérias.

Seguir essas orientações pode contribuir para um sono mais saudável e prevenir problemas relacionados à higiene e à saúde da pele.

