Brinquedos que pareciam inofensivos, mas eram perigosos - Algumas decisões bastante questionáveis foram tomadas ao longo dos anos e isso inclui até mesmo o que constitui um bom brinquedo. Certamente todo mundo quer atender os interesses das crianças (e ganhar o coração delas), mas às vezes as coisas simplesmente não são pensadas como precisam ser. Sejam lanças de verdade ou um kit científico completo com urânio, alguns dos brinquedos de sucesso da história se revelaram itens potencialmente assassinos. Felizmente, a maioria deles foi recolhida e outros agora não passam de memória afetiva. Na galeria, saiba mais sobre alguns dos brinquedos mais populares e perigosos do passado que já chegaram às nossas casas! A gente poderia realmente ter se machucado sério ou coisa pior. Você ganhou algum desses de Natal?

