Entenda o que significa 'burnout' parental? E fique atento

Filhos transformam a vida de qualquer pessoa, mas, infelizmente, nem sempre para melhor. Sem o apoio adequado, é possível se encontrar sofrendo de esgotamento parental sem perceber. Quais são os sinais de alerta? Amanda Jenner, especialista em educação parental, citada no HuffPost, traz esclarecimentos importantes sobre o tema.



De acordo com a especialista, o esgotamento parental se manifesta como "um estado de exaustão física, emocional e mental relacionado com as responsabilidades parentais".

Sinais de esgotamento parental:

Sentir-se constantemente exausto, mesmo após descanso, e ter dificuldade em desfrutar das atividades com os filhos;

Sentir-se desconectado, facilmente irritável ou zangado com pequenas coisas, e perder a paciência facilmente;

Experimentar uma sensação de sobrecarga com a parentalidade, dificuldade em gerir o estresse e ter pensamentos negativos recorrentes.