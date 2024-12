Bananas podem ajudar a aliviar cólicas menstruais, diz ginecologista

As cólicas menstruais, ou dismenorreia, são uma das principais queixas ginecológicas entre mulheres jovens, que costumam sofrer com dores durante um a dois dias no período menstrual. Segundo o site da rede de saúde CUF, esse problema afeta muitas mulheres e pode ser bastante desconfortável.

De acordo com a ginecologista Pratibha Singhal, em entrevista ao portal HealthShots, incluir bananas na dieta pode ser uma forma eficaz de aliviar os sintomas das cólicas menstruais. A fruta, além de acessível e comum, oferece uma série de benefícios que podem ajudar a reduzir o desconforto.

Benefícios das bananas para aliviar as cólicas menstruais

Rica em potássio

O potássio é um nutriente essencial para regular dores musculares, ajudando a relaxar os músculos do útero.

Fonte de vitamina B6

A vitamina B6 é importante na criação de neurotransmissores como a serotonina, que pode melhorar o humor e reduzir o desconforto.

Rica em magnésio

O magnésio é um mineral que auxilia no relaxamento dos músculos uterinos, contribuindo para a redução das dores.

Melhora a digestão

A fibra solúvel presente nas bananas pode aliviar desconfortos intestinais que muitas vezes acompanham o período menstrual.

Incluir bananas na rotina alimentar pode ser um passo simples e natural para amenizar os sintomas das cólicas menstruais e tornar esse período mais confortável.

