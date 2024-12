Oito trocas simples de alimentos para alcançar o peso ideal com saúde

Pequenas mudanças na alimentação podem fazer uma grande diferença na busca por um peso saudável. Segundo a nutricionista Ana Rita Campos, há substituições simples e fáceis de incorporar à rotina que ajudam a melhorar a qualidade nutricional da dieta sem abrir mão do sabor. Confira as sugestões:

Chips de banana em vez de bananas comuns

Uma alternativa crocante e prática para o lanche, rica em fibras e energia.

Suco de laranja por laranja in natura

Consumir a fruta no lugar do suco evita o excesso de açúcar e preserva as fibras.

Alface por espinafre

Troque a alface por espinafre, que é mais rico em nutrientes como ferro e vitaminas A e C.

´Pão branco por pão integral

O pão integral tem mais fibras, sacia por mais tempo e ajuda na digestão.

Barra de chocolate por chocolate amargo

O chocolate amargo (com pelo menos 70% de cacau) contém menos açúcar e mais antioxidantes.

Molho de iogurte por mostarda dijon

A mostarda dijon é uma opção mais leve, com menos calorias e rica em sabor.

Batatas fritas por pipoca caseira

Pipoca feita em casa, sem manteiga, é uma alternativa crocante, deliciosa e com menos gorduras saturadas.

Cappuccino industrializado por cappuccino caseiro

Preparar o cappuccino em casa com ingredientes naturais reduz o consumo de açúcar e aditivos químicos.

Dica extra

Comece fazendo uma ou duas trocas por semana e vá adaptando aos poucos. Além de ajudar no controle de peso, essas mudanças promovem mais saúde e bem-estar.