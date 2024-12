Chef revela que tipo de alimento nunca deve ir para o congelador

Congelar alimentos é uma prática eficaz para evitar o desperdício, mas nem todos os itens podem ser armazenados de forma segura no congelador. Segundo Palak Patel, chef do Institute of Culinary Education, nos Estados Unidos, produtos lácteos estão entre os alimentos que devem ser evitados no congelamento. Essa orientação foi destacada pelo portal BestLife.

Por que evitar congelar laticínios?

O chef explica que alimentos com alto teor de água ou que contêm laticínios frequentemente não mantêm sua textura e sabor adequados após o congelamento. "De um modo geral, tudo o que tenha produtos lácteos ou um teor elevado de água não se comporta bem no congelador", alerta Patel.

Ele destaca que o processo de congelamento pode levar à separação da gordura nos laticínios, prejudicando sua consistência e qualidade. "Quando você congela comida que contém laticínios, a gordura se separa, o que pode afetar o sabor e a textura", complementa o chef. Isso ocorre porque a maioria dos laticínios passa por processos de emulsificação, que se desfazem sob temperaturas extremamente baixas.

Exemplos de laticínios problemáticos no congelador:

Leite: Após o descongelamento, tende a ficar com uma textura granulada ou com separação de líquidos.

Queijos macios: Variedades como cream cheese e ricota podem perder a cremosidade e apresentar textura quebradiça.

Iogurte: Após o descongelamento, costuma ficar aguado e com separação de sólidos.

Molhos à base de creme: Preparações como molhos Alfredo ou bechamel podem apresentar uma textura inconsistente ao serem reaquecidos.

O que pode ser congelado com segurança?

Por outro lado, Patel afirma que queijos duros, como parmesão, e manteiga tendem a resistir melhor ao congelamento, embora ainda possam sofrer pequenas alterações na textura. Para laticínios que não podem ser congelados, ele recomenda armazená-los na geladeira e utilizá-los antes do vencimento.

Dicas práticas:

Evite congelar alimentos que contenham laticínios misturados com outros ingredientes delicados.

Se precisar congelar, misture bem o alimento após descongelar para tentar recompor a emulsão.

Sempre use recipientes herméticos ou sacos próprios para congelamento para minimizar danos.

Ao seguir essas orientações, é possível manter a qualidade dos alimentos e evitar desperdícios desnecessários.

