Prepare bolachas de amêndoa com apenas quatro ingredientes

Em poucos minutos, fica com umas bolachas perfeitas para acompanhar com o chá. Só precisa de quatro ingredientes para fazer esta receita do ‘website’ The Conscious Plant Kitchen.

Ingredientes:

1 xícara de farinha de amêndoa;

1/2 xícara de açúcar

6 colheres de sopa de manteiga sem sal

1/3 xícara de amêndoas laminadas

Modo de preparação:

1- Em uma tigela, misture a farinha com o açúcar e a manteiga. Misture com uma espátula e junte a amêndoa.

2- Faça pequenas bolas com a massa e coloque em uma forma forrada com papel vegetal. Achate as bolachas com a ajuda de um garfo. Leve ao forno durante 14 minutos.

