Microplásticos na sua vida: Como eles afetam a saúde - Os microplásticos estão por toda parte. Eles são encontrados nos lugares mais remotos: em animais marinhos que vivem nas trincheiras oceânicas mais profundas, enterrados no gelo marinho na Antártida. Além disso, estão presentes na água potável do mundo todo, espalhados por vários canais diferentes. Agora, esses fragmentos estão sendo encontrados dentro do corpo humano também. À medida que a contaminação se torna inevitável, é hora de aprender e entender completamente os efeitos desse poluente no meio ambiente e em nossa saúde física. Clique na galeria a seguir para descobrir a verdade suja sobre a poluição por microplásticos.

© <p>Shutterstock</p>