Truque simples garante bolo bem assado por dentro; veja como fazer

Quando você faz bolos em casa, é comum se preocupar se o centro da massa está bem assado, não é? Existe um truque simples que vai garantir que o bolo fique perfeitamente assado por dentro, sem falhas.

De acordo com o perfil no Instagram Candys Paty, a dica é colocar uma colher de metal no centro da forma antes de colocar a massa para assar. Esse pequeno gesto ajuda a garantir que o bolo cozinhe uniformemente.

A explicação é simples: "A colher metálica conduz calor para o centro do bolo, equilibrando a temperatura entre as bordas e o meio da massa", dizem eles. Isso evita que o bolo forme um alto no centro ou asse de maneira desigual.

Além disso, essa técnica ajuda a prevenir rachaduras no centro do bolo, garantindo uma textura mais uniforme.

Embora não seja essencial para todos os tipos de bolo, essa dica é especialmente útil para receitas mais pesadas, massas densas ou quando se usa fornos com aquecimento irregular. Assim, seu bolo ficará sempre bem assado por dentro e por fora!

Leia Também: Microplásticos na sua vida: Como eles afetam a saúde