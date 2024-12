Problemas de saúde que estão sendo causados pelo uso do celular - Pagar contas, marcar um jantar com amigos ou encontrar um amor — tudo isso está a apenas um clique de distância. Os avanços tecnológicos tornaram nossas vidas muito mais fáceis, e os celulares são um exemplo perfeito disso. Hoje em dia, podemos realizar inúmeras tarefas virtualmente e, como resultado, nos tornamos cada vez mais dependentes dos nossos telefones. Não apenas dependemos deles para ficar por dentro do que está acontecendo no mundo e nos comunicar com as pessoas, mas muitos de nós também desenvolvemos um vínculo humano com nossos dispositivos. Com um impacto tão positivo em nossas vidas, é fácil ignorar os efeitos negativos do uso excessivo de celulares. Da exposição à radiação e bactérias às consequências em nossa saúde mental, o uso abusivo de smartphones pode realmente levar a sérios problemas de saúde. Curioso? Clique na galeria e veja se você já teve algum destes sintomas ou já foi até diagnosticado com alguma doença por não largar o celular.

© Shutterstock/iStock