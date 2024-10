Colesterol elevado? Dicas de como diminuir com hábitos saudáveis

O colesterol elevado está diretamente relacionado a diversos problemas de saúde, incluindo doenças cardíacas, que são uma das principais causas de morte no Brasil. Estima-se que cerca de 40% da população brasileira sofrem de colesterol elevado, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Para controlar e reduzir os níveis de colesterol, é essencial adotar hábitos saudáveis que, felizmente, não são tão difíceis de implementar.

O que é colesterol ruim (LDL) e colesterol bom (HDL)?

O colesterol é uma substância gordurosa essencial para o funcionamento do corpo, mas ele se divide em dois tipos principais: o LDL (lipoproteína de baixa densidade) e o HDL (lipoproteína de alta densidade). O LDL, popularmente conhecido como "colesterol ruim", pode se acumular nas paredes das artérias, formando placas que dificultam a circulação sanguínea, aumentando o risco de doenças cardiovasculares como infarto e AVC. Já o HDL, o "colesterol bom", ajuda a remover o excesso de colesterol das artérias, levando-o de volta ao fígado, onde é eliminado. Manter o equilíbrio entre esses dois tipos é essencial para a saúde do coração.

Dicas para reduzir o colesterol

O site StudyFinds cita recomendações da Harvard Health Publishing, do National Health Service do Reino Unido, e da Health Partners, apresentando algumas orientações importantes para manter os níveis de colesterol controlados:

1. Alimentação saudável

Para reduzir o colesterol, é importante consumir alimentos ricos em fibras, como aveia, grãos integrais, frutas, legumes e verduras. Além disso, alimentos como peixes ricos em ômega-3 (salmão e sardinha) e frutos secos (amêndoas e nozes) são ótimos aliados no combate ao colesterol elevado, especialmente o LDL. Evite alimentos ricos em gorduras saturadas e trans, como carnes gordurosas, queijos amarelos, frituras, doces e produtos industrializados.

2. Prática de exercícios físicos

A atividade física regular é uma das formas mais eficazes de aumentar os níveis de HDL, o colesterol bom. Recomenda-se ao menos 150 minutos de exercício moderado por semana, como corrida, ciclismo ou natação. A prática de exercícios também ajuda a controlar o peso, que tem um impacto direto nos níveis de colesterol.

3. Controle do peso

Manter um peso saudável é crucial para equilibrar os níveis de colesterol. A combinação de uma alimentação equilibrada e a prática regular de exercícios é essencial para alcançar e manter o peso ideal.

4. Parar de fumar

O hábito de fumar contribui para o aumento das placas de gordura nas artérias, acelerando o processo de aterosclerose, o que pode levar a doenças cardíacas graves. Parar de fumar melhora significativamente a saúde cardiovascular e ajuda a elevar os níveis de HDL.

5. Beber álcool com moderação

O consumo excessivo de álcool pode aumentar os níveis de colesterol e trazer outros prejuízos à saúde. Especialistas do National Health Service recomendam que homens e mulheres não ultrapassem 14 unidades de álcool por semana, além de intercalar dias sem ingestão alcoólica.

6. Gerenciamento do estresse e controle do diabetes

O estresse prolongado pode contribuir para o aumento do colesterol, assim como o diabetes mal controlado. Técnicas como meditação, yoga e mindfulness ajudam a reduzir os níveis de estresse. Já para quem vive com diabetes, é fundamental controlar a glicose no sangue, o que contribui para a estabilização dos níveis de colesterol.

7. Uso de medicamentos para controle do colesterol

Em alguns casos, mudanças no estilo de vida podem não ser suficientes, e os médicos podem prescrever medicamentos para reduzir os níveis de colesterol, como as estatinas. Esses remédios ajudam a diminuir o LDL e aumentar o HDL, sendo essenciais para pessoas com níveis de colesterol muito elevados.

8. Monitoramento regular dos níveis de colesterol

Fazer exames de sangue regulares para medir o colesterol total, LDL e HDL é fundamental para o acompanhamento da saúde cardiovascular. Isso permite a detecção precoce de alterações nos níveis de colesterol e a adoção de medidas preventivas, se necessário.

Leia Também: Experimento radical: aluno de Harvard come 720 ovos e surpreende médicos