Dez frutas com poucas calorias que ajudam a emagrecer

Deixar de comer não é a solução para emagrecer. O importante é fazer as escolhas acertadas para conseguir alcançar os objetivos. Existem frutas baixas em calorias em que pode apostar.

Elizabeth Shaw é dietista e revelou ao 'website' Eat This, Not That algumas das frutas menos calóricas que deve ter sempre em casa. São saciantes, ajudam a manter-se hidratado e fazem com que, a longo prazo, consiga perder alguns quilos.

Veja a lista.

1- Maçãs, 94,6 calorias por unidade;



2- Mirtilos, 84,4 calorias por xícara;



3- Framboesas, 64 calorias por xícara;

4- Pêssegos, 63 calorias por unidade;



5- Papaia, 62,4 calorias por xícara;



6- Amoras, 61,9 calorias por xícara;



7- Melão, 61,1 calorias por xícara;



8- Maçãs Verdes, 94,6 calorias por unidade;



9- Morangos, 48,6 calorias por xícara;



10- Melancia, 45,6 gramas por xícara.

Leia Também: O que é a Síndrome de Münchhausen? Psiquiatra esclarece todas as dúvidas