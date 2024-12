Veja como preparar um delicioso empadão de legumes

Chega o fim de ano e temos diversas confraternizações para comparecer, não é mesmo? Seja na sua casa ou em outro local, que tal surpreender a todos com o saboroso Empadão de Legumes? A receita rende até 8 pedaços.

Para ver a receita completa, confira abaixo:

Empadão de Legumes

Ingredientes :

Para a Massa

4 xícaras (chá) de Farinha de Trigo Finna Tradicional

1 colher (chá) de sal

½ xícara (chá) de Margarina Puro Sabor

½ xícara (chá) de gordura vegetal hidrogenada

1 ovo batido

5 colheres (sopa) de água gelada

1 gema para pincelar

Para o Recheio

1 colher (sopa) de Margarina Puro Sabor

1 cebola grande picada

1 colher (sopa) de extrato de tomate

2 tomates maduros picados

2 latas de seleta de legumes (reserve a água da conserva)

4 colheres (sopa) de Farinha de Trigo Finna Tradicional

Sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

-Em uma vasilha, peneire a farinha e o sal. Adicione a margarina, a gordura e misture com a ponta dos dedos até obter uma farofa. Acrescente o ovo, a água e misture até incorporar. Embrulhe em filme plástico e leve à geladeira por 30 minutos;

-Em uma panela, aqueça a margarina e refogue a cebola até murchar. Acrescente o extrato de tomate, a seleta, a farinha dissolvida na água da conserva e mexa até engrossar. Tempere com sal, pimenta, cheiro-verde e deixe esfriar;

-Abra metade da massa com um rolo entre duas folhas plásticas e forre o fundo e a lateral de uma fôrma de aro removível de 20 cm de diâmetro. Espalhe o recheio e reserve. Abra o restante da massa e cubra a torta. Modele folhas com o restante e decore a torta. Pincele com a gema e leve ao forno médio, preaquecido, por 40 minutos ou até dourar. Deixe amornar, desenforme e sirva.

Rendimento: 6 a 8 pedaços

Tempo de Preparo: 1h30