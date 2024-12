Verão: Urina revela informações importantes sobre a saúde

Você tem observado a cor da sua urina? Essa pequena atitude pode ser importantíssima para avaliar o seu estado de hidratação e até se há algum outro problema de saúde. Com a chegada do verão, que, nos últimos anos, tem beirado temperaturas entre 30 e 40 graus, ingerir água e líquidos saudáveis é fundamental a pessoas de todas as idades. O nefrologista Rodrigo Meira, do Vera Cruz Hospital, em Campinas (SP), explica que a quantidade necessária de água para cada idade varia e que observar a coloração da urina é uma forma simples e acessível de perceber se a hidratação está boa ou se precisa melhorar.

Necessidade de água para pessoas de todas as idades

O primeiro ponto é saber qual é a quantidade certa. “O organismo necessita de maior consumo de água em fases de crescimento acelerado e em condições específicas, como a prática de atividades físicas ou gravidez”, destaca o médico. As orientações, por faixa etária, para dias quentes, com temperatura em torno dos 30 graus, são:

Bebês de 0 a 2 anos: Apesar de obterem grande parte da hidratação pelo leite materno ou fórmula, nos dias quentes é recomendado oferecer água complementar, entre 100 e 200 ml por dia, dependendo da idade, mas é importante ter a orientação pediátrica para cada bebê;

Crianças de 3 a 10 anos: De 1,2 a 1,5 litros por dia, incluindo líquidos e alimentos ricos em água;

Pré-adolescentes (11 a 13 anos): Necessitam de cerca de 2 litros de água diariamente;

Jovens (14 a 18 anos): A recomendação média é de 2,5 a 3 litros por dia, devido às maiores demandas metabólicas;

Adultos: O consumo ideal varia entre 2,5 e 3 litros por dia;

Adultos esportistas: O consumo aumenta para 3,5 a 4 litros por dia, pois há maior perda de líquidos pelo suor. É importante considerar também a reposição de eletrólitos em atividades intensas;

Gestantes: De 3 a 3,5 litros diários, já que a água é essencial para a formação do líquido amniótico e transporte de nutrientes;

Idosos (acima de 60 anos): Por terem menor percepção de sede, recomenda-se 2 a 2,5 litros diários, com atenção redobrada para evitar desidratação.

O que a cor da urina revela

A partir da noção da quantidade de água média indicada para cada grupo de pessoas, é chegada a hora de observar a coloração da urina, um indicador valioso da hidratação. Veja o que diz o nefrologista:

Urina clara ou levemente amarela: Boa hidratação;

Urina amarelo escuro: Indica desidratação leve;

Urina laranja, marrom ou avermelhada: Pode sinalizar desidratação severa ou problemas de saúde, como infecções, presença de sangue ou doenças hepáticas. Essencial procurar por um atendimento médico para avaliação mais detalhada.



Outro ponto de atenção é relacionado ao horário e volume de urina. “Fazer muito xixi durante a noite (noctúria) pode ser normal em algumas condições, mas também pode indicar problemas como diabetes, insuficiência cardíaca ou doenças renais. Se esse quadro é persistente, há necessidade de exames complementares para que se possa chegar a um diagnóstico e iniciar o tratamento adequado”, diz.

O volume normal de urina varia com a idade:

Bebês: até 400 ml/dia.

Crianças: entre 500 e 1000 ml/dia.

Adultos: cerca de 1 a 2 litros/dia.

Hidratação: água ou outras fontes?

Para algumas pessoas, beber água pode ser prazeroso, mas para outras pode ser algo sem graça, uma dificuldade. Segundo o médico, a hidratação deve ser prioritariamente com água, mas líquidos como sucos naturais, chás e água de coco também contribuem. O que não deve entrar na conta de líquido ingerido ao dia são bebidas alcoólicas, refrigerantes e café, pois podem causar efeito diurético ou desidratar o organismo.

Alguns alimentos também podem auxiliar na hidratação, pois são ricos em água, tais como melancia, pepino, laranja e abobrinha.

Riscos da desidratação em dias quentes

Pelo calendário, o verão começou no dia 21 de dezembro, mas, em algumas regiões do país, os dias com altas temperaturas são uma constante. O nefrologista alerta que em condições climáticas intensas, a falta de hidratação é arriscada e pode causar diversos sintomas:

Tontura e dores de cabeça.

Redução da capacidade cognitiva.

Cãibras musculares.

Golpe de calor, uma condição grave que pode levar à morte.



Qualidade da água é fundamental

O médico explica que a qualidade da água ingerida também é um ponto de atenção e dá algumas orientações:

Use água de boa qualidade, filtrada ou fervida, para evitar contaminações.

Prefira água em temperatura ambiente, pois ela é mais rapidamente absorvida pelo organismo.

Distribua o consumo de água ao longo do dia e evite beber grandes quantidades de uma só vez.



“Manter-se hidratado é simples, mas essencial para a saúde. Acompanhar a cor do xixi e respeitar as necessidades do corpo em cada fase da vida pode prevenir complicações e garantir bem-estar, especialmente nos dias quentes”, conclui.