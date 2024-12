Tarot: Oráculo ou coincidência? Você confia nas cartas? - O tarot (ou tarô) apareceu pela primeira vez na Itália no início do século XV como um pacote de cartas. Originalmente aplicado em jogos de mesa e adivinhação, o baralho de tarot foi mais tarde usado para fins divinatórios e desenvolvido como uma poderosa ferramenta para autodescoberta e reflexão. Hoje, as cartas de tarot são amplamente usadas e lidas para prever o que acontecerá com alguém no futuro. Mas quão seguras são essas cartas? Será que elas podem ser usadas para fins mais sinistros? Clique e embaralhe as cartas para obter suas respostas.

