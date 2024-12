O que sua cor favorita significa ao redor do mundo - Quando associamos uma cor a um certo sentimento ou ideia, pode ser difícil vê-la de outra maneira. Mas uma tonalidade pode ter significados totalmente diferentes nas mais variadas culturas. Por exemplo, muitas pessoas relacionam o vermelho com a paixão, mas você sabia que esse tom também pode fazer referência à pureza? A cor desempenha um papel fundamental em nossas vidas, podendo até afetar o nosso humor e a maneira como vivenciamos o mundo. Na galeria, saiba o que a sua cor favorita simboliza em várias partes do planeta!

© Shutterstock