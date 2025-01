Aprenda a fazer 'chips' crocantes de batata-doce

Se você tem uma air fryer, precisa experimentar esta receita deliciosa de chips crocantes de batata-doce, uma sugestão saborosa da EatingWell. Vale a pena!

Ingredientes:

1 batata-doce média cortada em rodelas

1 colher de sopa de óleo de canola

¼ de colher de chá de sal marinho

¼ de colher de chá de pimenta moída

Modo de preparo:

Coloque as rodelas de batata-doce em uma tigela grande com água fria. Deixe de molho por 20 minutos. Após esse tempo, escorra e seque bem com papel toalha.

Transfira as rodelas para uma tigela seca. Tempere com o óleo de canola, o sal e a pimenta. Misture bem para que todas as rodelas fiquem bem revestidas.

Pulverize o cesto da air fryer com spray de óleo e adicione as rodelas de batata-doce. Distribua-as uniformemente, formando uma camada única. Reserve as rodelas que sobrarão. Cozinhe na air fryer a 180°C por 15 minutos, mexendo a cada 5 minutos para garantir um dourado uniforme.

Retire as batatas com uma pinça e coloque-as em um prato. Repita o processo com as rodelas restantes.

Deixe as batatas esfriando por cerca de 5 minutos antes de servir. Elas podem ser consumidas imediatamente ou, se preferir, guarde-as em um recipiente hermético por até 3 dias.

Aproveite o sabor e a crocância dessa deliciosa receita!