Varizes: entenda por que os casos aumentam até 30% durante o verão

O verão é a estação das altas temperaturas, roupas leves e atividades ao ar livre. No entanto, também é a época em que muitas pessoas relatam piora nos sintomas de varizes ou surgimento de novas veias aparentes. Segundo especialistas, os casos de varizes podem aumentar até 30% durante a estação, devido ao impacto do calor na circulação sanguínea.

"O calor provoca a dilatação das veias, dificultando o retorno do sangue ao coração. Isso pode causar inchaço, sensação de peso nas pernas e até dores, especialmente para quem já tem predisposição a varizes", explica a cirurgiã vascular, Camila Caetano.

A cirurgião ressalta que as varizes são veias dilatadas e tortuosas que surgem devido ao enfraquecimento das paredes e válvulas das veias. “Elas afetam cerca de 30% da população adulta e são mais comuns em mulheres. Fatores como histórico familiar, idade, obesidade, gravidez e profissões que exigem longos períodos em pé aumentam o risco”, completa.

Prevenção e cuidados no verão

A médica dá dicas de algumas medidas simples ajudam a aliviar os sintomas e prevenir o agravamento das varizes:

Movimente-se: evite ficar muito tempo sentado ou em pé na mesma posição.

Hidrate-se: beba bastante água para manter o sangue fluido e evitar retenção de líquidos.

Use roupas confortáveis: prefira roupas leves e evite peças muito justas.

Meias de compressão: para casos específicos, as meias ajudam a melhorar a circulação.

Cuidado com a exposição ao sol: o calor direto pode agravar o problema.

"O verão traz mudanças no corpo que podem agravar os sintomas das varizes, mas a prevenção está ao alcance de todos. Manter-se hidratado, ativo e usar meias de compressão em casos específicos são cuidados simples que podem fazer toda a diferença”, ressalta.

A busca por tratamentos estéticos também cresce nessa época do ano, com procedimentos como laser, escleroterapia e cirurgia sendo opções para quem deseja tratar as varizes. Contudo, é essencial consultar um especialista para avaliar o caso e indicar o melhor tratamento.

Leia Também: Verão: Urina revela informações importantes sobre a saúde