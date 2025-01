Como conservar a alface fresca por mais tempo; entenda

Manter a alface fresca e evitar que ela fique mole exige cuidados específicos no armazenamento. Pensando nisso, o Informe Brasil reuniu algumas dicas práticas para melhorar a conservação deste alimento tão presente na mesa dos brasileiros.

A primeira recomendação é básica, mas essencial: escolha uma alface com folhas verdes e frescas no momento da compra. Caso não seja possível evitar folhas murchas, remova essas partes imediatamente para evitar que comprometam o restante.

Outra dica importante é manter as folhas inteiras e cortar a alface apenas na hora de servi-la. Prefira usar as mãos ou uma faca de cerâmica, pois, como explica o Informe Brasil, facas de aço podem oxidar as folhas mais rapidamente.

Além disso, certifique-se de secar bem as folhas antes de guardá-las. Use papel-toalha para absorver toda a umidade e armazene a alface em um recipiente de plástico com tampa, garantindo assim maior durabilidade e frescor.

