Idoso vietnamita garante que não dorme há 60 anos

Segundo a ciência, é considerado impossível para um ser humano ficar sem dormir por mais do que alguns dias, porém, um camponês vietnamita de 80 anos desafia esse fato e afirma que não dorme há seis décadas.

A história de Thai Ngoc já foi divulgada diversas vezes pela imprensa internacional, mas voltou a ganhar destaque após o médico Drew Binsky mencioná-la em seu canal no YouTube.

De acordo com esse profissional de saúde, a falta de sono de Thai pode ser resultado de um transtorno de estresse pós-traumático causado pela guerra no Vietnã, que ocorreu entre 1955 e 1975, culminando na derrota dos Estados Unidos. No entanto, apesar de ter passado por diversos exames, nenhum especialista conseguiu explicar cientificamente o caso.

Em uma entrevista recente à imprensa local, o idoso confirmou que continua sem "fechar os olhos". A última vez que ele dormiu foi quando ainda era um adolescente, no ano de 1962.

"Não me recordo da data exata, pois na época não dei importância. Pensei que fosse algo passageiro, mas os dias foram passando e eu continuei sem dormir", relatou ele em uma entrevista concedida anteriormente à agência de notícias EFE, em sua "modesta" casa na aldeia de Que Trung, localizada no centro do Vietnã. Segundo Thai, tudo começou após "uma estranha febre".

Embora sofra de uma espécie de insônia permanente, tal como ressaltou Drew Binsky, Thai Ngoc está bem de saúde e não sofre os efeitos da falta de descanso.

Mesmo com 80 anos e sem dormir, o idoso continua a trabalhar nos campos e a produzir vinho.

