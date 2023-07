Menina entra em delegacia quatro anos após ter desaparecido

Alicia Navarro desapareceu de sua casa em Glendale, Arizona, EUA, em setembro de 2019, quando tinha apenas 14 anos, após deixar um bilhete para os pais, informando que estava fugindo, mas que voltaria.

E ela voltou. Quatro anos depois, como relatado pela rádio local KTAR News, a adolescente, agora com 18 anos, entrou na delegacia de uma pequena cidade em Montana, a mais de 3 mil quilômetros de sua casa, e se identificou.

A polícia de Glendale confirmou a identidade de Alicia, revelando à mídia que ela está "bem de saúde e feliz" e que o reencontro com a mãe foi "emocionalmente avassalador".

No entanto, o caso está longe de estar encerrado. Durante quatro anos, foram feitas buscas pela adolescente, e as autoridades agora querem saber onde ela esteve durante esse período e com quem. A jornada que Alicia percorreu permanece um mistério, e as investigações continuarão para desvendar todos os detalhes dessa história emocionante.

