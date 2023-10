Bebê nasce com quase 7 quilos (e 55 centímetros) no Canadá

Um bebê nasceu no dia 23 de outubro no Cambridge Memorial Hospital em Ontário, no Canadá, com quase sete quilos e 55 centímetros. Sonny, o quinto filho de Britteney e Chance Ayres, surpreendeu os pais com seu tamanho.

Apesar de dois dos filhos do casal já terem nascido com mais de 5 quilos, os pais nunca pensaram que Sonny nascesse "tão grande". A gravidez correu sem qualquer complicação e o bebê chegou uma semana antes da data prevista para o parto.

De acordo com o Good Morning America, Sonny foi o bebê mais pesado a nascer no hospital desde 2010 e o maior que o obstetra e ginecologista do Cambridge Memorial Hospital ajudou a nascer.

Britteney e Chance afirmam que o tamanho dos seus bebês "é de família", já que o pai e o avô são muito altos.

O casal garante ainda que o tamanho de Sonny causa espanto nas pessoas. "Qualquer pessoa que o vê fica com um sorriso enorme e questiona 'Uau, que bebê é esse'", disse Britteney.

