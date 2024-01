Veja o momento em que jornalista chora morte do filho após ataque em Gaza

O principal correspondente da Al Jazeera no Catar perdeu mais um filho em decorrência de um ataque israelense na Faixa de Gaza. Wael al-Dahdouh já havia perdido a esposa, dois outros filhos e um neto, além de ter escapado por pouco da morte no início da guerra, de acordo com a agência norte-americana AP.

O momento em que se aproxima do corpo deste terceiro filho e chora a sua perda foi compartilhado por vários veículos de comunicação, como você pode ver a seguir.

Wael al-Dahdouh é editor-chefe da Al Jazeera em Gaza e tem acompanhado o conflito no Oriente Médio desde o dia em que o Hamas atacou Israel, em 7 de outubro. Apesar do impacto devastador da guerra em sua família, Dahdouh tem continuado a fazer reportagens em Gaza, tornando-se um símbolo dos perigos enfrentados pelos jornalistas palestinos, dezenas dos quais foram mortos enquanto cobriam o conflito.

