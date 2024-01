Gorila brinca na neve e encanta internautas; assista

A neve e a geada podem ser um pesadelo para alguns, mas para este gorila são sinônimo de brincadeira.

Gugas, um gorila do Jardim Zoológico de Belfast, na Irlanda do Norte, foi filmado por um tratador, que captou o fascinante momento de criatividade e concentração do animal.

O primata, que estava longe dos olhos do público, pois o zoológico estava fechado desde terça-feira devido ao clima, começou a explorar a camada de neve que cobria o terreno.

No vídeo, Gugas pode ser visto em pé, curvado, a apanhar pedaços de neve com a mão direita e a uni-los na mão esquerda, que serve como base, até formar uma bola.

O motivo por trás dessa aventura de inverno permanece um mistério, mas a equipe do zoológico ficou divertida e intrigada com o comportamento único do gorila.

O episódio não só trouxe alegria aos tratadores, como também se tornou um sucesso nas redes sociais, com Gugas ganhando fama inesperada.

O vídeo, compartilhado na página do zoológico no Facebook, recebeu mais de 2 mil curtidas de amantes dos animais e mais de 800 comentários.

"Que adorável", escreveu um internauta. "Adoraria observá-lo na neve", disse outro.





