Casal bate carro após fugir de motel sem pagar conta de R$ 1,2 mil

Um casal suspeito de sair sem pagar a conta de R$ 1,2 mil em um motel em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, sofreu um grave acidente logo após deixar o local, informou a Polícia Militar. O incidente ocorreu na manhã de quinta-feira (7).

Após deixar o motel em alta velocidade, o carro do casal, um Celta, colidiu com um Onix ao entrar na Rodovia Jorge Lacerda. A condutora do Celta ficou gravemente ferida e foi encontrada inconsciente, precisando ser entubada no local. O passageiro também se machucou, sofrendo uma fratura exposta no tornozelo. Ambos foram encaminhados ao hospital.

Segundo o motorista do Onix, o Celta cortou sua frente ao sair do motel, causando o acidente. A Polícia Militar registrou o caso como acidente de trânsito com feridos e roubo. Ainda de acordo com a PM, uma testemunha relatou que o casal saiu do motel em alta velocidade, danificando o portão na tentativa de fuga, o que levou o funcionário a abri-lo para evitar mais danos.

Durante a abordagem, a PM encontrou no Celta itens que o casal teria consumido dentro do motel. A polícia também recolheu o celular da condutora ferida e o entregou à delegacia. As câmeras de segurança do motel estavam disponíveis, mas não foram acessadas no momento do ocorrido.

