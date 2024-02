O que se sabe sobre o tiroteio após festa do Super Bowl; imagens

Pelo menos uma pessoa morreu e 21 ficaram feridas, sendo nove delas crianças, em um tiroteio ocorrido no estado norte-americano do Missouri, ao final do desfile de vitória dos Kansas City Chiefs no 58.º Super Bowl, na quarta-feira.

O que se sabe até o momento:

O tiroteio teve início por volta das 14h00 locais (17h00 no horário de Brasília) próximo à estação ferroviária central de Kansas City, onde milhares de torcedores se reuniram para assistir às celebrações.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Kansas City, Ross Grundyson, entre os 21 feridos, oito estão em estado grave, sete sofreram ferimentos sérios, e seis apresentam ferimentos leves.

A chefe de polícia de Kansas City, Stacey Graves, afirmou que havia oito crianças entre os feridos, número que foi posteriormente revisado para cima.

"Quero esclarecer que tratamos 12 pacientes, sendo 11 deles crianças, nove com ferimentos de bala... Esperamos que todos se recuperem totalmente, nenhum está em estado crítico", declarou Stephanie Meyer, vice-presidente e chefe de enfermagem do hospital Children's Mercy Kansas City.

A vítima fatal foi identificada como Lisa Lopez-Galvan, uma DJ de uma rádio da região de Kansas City. "É com sincera tristeza e um coração extremamente pesado e partido que informamos à nossa comunidade que a DJ Lisa Lopez da KKFI, apresentadora do Taste of Tejano, perdeu a vida", lamentou a rádio na rede social Facebook.





Até ao momento foram detidas três pessoas pelo incidente que, de acordo com a CBS News, que cita fonte policial, começou após uma discussão que se tornou violenta. As autoridades não revelaram mais detalhes do caso, mas confirmaram que um suspeito foi detido com ajuda de populares.

"Epidemia de violência armada sem sentido"

Após o tiroteio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a pedir ao Congresso medidas contra a violência armada. "A Jill [Biden] e eu rezamos por quem morreu e ficou ferido hoje em Kansas City e para que o nosso país encontre a determinação necessária para pôr fim a esta epidemia de violência armada sem sentido que está nos dilacerando", afirmou Joe Biden, de acordo com um comunicado da Casa Branca.

Também a vice-presidente do país, Kamala Harris, apelou ao Congresso para que aprovem "leis razoáveis de segurança de armas". "A realidade é que muito disto pode ser evitado se os legisladores, incluindo o Congresso dos Estados Unidos, tiverem a coragem de agir com leis razoáveis de segurança de armas", disse Harris aos jornalistas, citada pela CNN Internacional.

Em comunicado, o Kansas City Chiefs se manifestou "estamos verdadeiramente tristes com o ato de violência sem sentido" que ocorreu no final do desfile de vitória da equipe. "Os nossos corações estão com as vítimas, as suas famílias e toda a cidade de Kansas", acrescentaram.

