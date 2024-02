Mulher encontra a própria carteira perdida há 8 meses no mar

Uma mulher que passeava com os cães numa praia da ilha de Vancouver, na Colúmbia Britânica, província do Canadá, fez uma descoberta surpreendente no meio do lixo que a maré deixou na praia - a sua própria carteira perdida.

Marcie Callawaert, que contou a descoberta no TikTok, afirmou que a sua carteira tinha caído na água enquanto entrava num barco em junho de 2023.

"Onde vivemos, não temos uma doca e temos de ir de canoa até à boia de ancoragem onde está o barco", revelou a mulher, ao Westerly News.

E continuou: "Tinha a minha carteira num bolso aberto da minha mochila, tinha esquecido de fechar. Quando fui saltar da canoa para o barco, ouvi um barulho, mas presumi que era só a água batendo no barco e não pensei em nada".

Pouco depois de se ter percebido que a tinha perdido, a mulher chegou a mandar um mergulhador procurar a carteira, mas não havia sinal dela.

No entanto, para sua surpresa, após oito meses do 'sumiço' da carteira, quando estava dando um passeio com os cães pela praia da ilha remota onde vive com o marido, perto de Tofino, viu algo na areia que era familiar.

"Parou no meu caminho. Soube imediatamente", afirmou Callawaert à CHEK News.

Segundo a mulher, a carteira, o dinheiro, os cartões e a Carteira de Identidade ainda estão em muito bom estado depois de todo aquele tempo. "O único dano é que o fecho estava corroído", acrescentou.

