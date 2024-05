Rapper de 17 anos morre acidentalmente durante live no TikTok nos EUA

Um jovem rapper de apenas 17 anos, identificado como Raleigh Freeman III, conhecido artisticamente como Rylo Huncho, morreu acidentalmente enquanto fazia uma live na rede social TikTok. Durante a transmissão, o jovem exibiu uma arma de fogo e, ao apontá-la para a própria cabeça, acabou puxando o gatilho, disparando contra si mesmo.

O caso aconteceu na casa de Rylo, na cidade de Suffolk, no estado americano da Virgínia. De acordo com o jornal New York Post, a polícia acredita que o rapper acidentalmente esqueceu de travar a segurança da arma antes de simular um tiro contra a própria cabeça.

Nas redes sociais, fãs de Rylo lamentaram a morte do jovem e relembraram que essa não era a primeira vez que ele aparecia em vídeos gravando com armas de fogo.

Após o acidente, a família de Rylo escreveu mensagens de apoio à mãe do rapper, que presenciou a tragédia em sua própria casa. A morte do jovem gerou comoção na comunidade e levantou questionamentos sobre o uso de armas de fogo e a responsabilidade nas redes sociais.

