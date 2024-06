Filho é condenado por matar mãe após discussão sobre barulho de videogame

Um homem norte-americano foi condenado a 40 anos de prisão por ter esfaqueado mortalmente a própria mãe depois de os dois terem discutido sobre o volume em que estavam os jogos que usava no PlayStation.

Thomas Humphrey, de 47 anos, foi condenado, na terça-feira, depois de ter se declarado culpado de homicídio em segundo grau e fogo posto na morte de Linda Tufts, de 70 anos, em novembro, dentro da sua casa em Goffstown, New Hampshire, Estados Unidos, noticia a Associated Press.

"A brutalidade deste crime torna-o simplesmente muito perigoso para não impor uma pena de prisão estatal muito longa", afirmou o juiz William Delker.

Segundo um procurador, Thomas , que vivia no porão, esfaqueou Linda várias vezes e depois colocou fogo ao seu corpo após terem discutido sobre o barulho do videogame que estava jogando no PlayStation que ela lhe tinha dado no seu aniversário.

O caso aconteceu em 28 de novembro de 2023, quando a polícia de Goffstown foi chamada à residência unifamiliar e encontrou Linda morta, bem como um incêndio ativo. Thomas estava ao fundo das escadas do porão com ferimentos autoinfligidos, segurando uma faca.

Leia Também: Jovem que sobreviveu a cirurgia pioneira aos 7 anos morre 15 anos depois