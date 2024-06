Mulher é presa suspeita de participar do golpe da mala em aeroporto de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher foi presa na quinta (6) por suspeita de participar de um esquema de troca de malas no Aeroporto de Guarulhos (SP).

A mulher é investigada por ser integrante da quadrilha que trocou as etiquetas das malas do casal Kátyna Baia e Jeanne Paolini. Elas foram presas injustamente na Alemanha em 2023 após serem detidas com 41 kg de cocaína.

Suspeita foi presa em São Paulo pela Polícia Federal. Segundo a investigação, ela era responsável por despachar a mala com drogas no check-in para outra participante do esquema criminoso.

Mulher é a última integrante da quadrilha que ainda estava solta, diz a polícia. Ao todo, 17 pessoas foram presas, incluindo os donos da droga e funcionários das empresas que prestavam serviços para companhias aéreas.

As brasileiras Kátyna e Jeanne foram detidas por tráfico internacional de drogas em março de 2023 em Frankfurt, na Alemanha. Elas ficaram 38 dias presas até que as autoridades alemãs analisassem as provas da PF.

Elas só foram consideradas inocentes pela Justiça alemã em dezembro, oito meses após deixarem a prisão. Kátyna e Jeanne relataram que sofreram xenofobia e foram tratadas com truculência pelas autoridades. O casal diz que vai processar o governo e a polícia alemã.