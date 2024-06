Brasileiro é único sobrevivente em acidente de carro que matou 9 na Namíbia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um médico brasileiro foi o único sobrevivente de um acidente em que nove pessoas morreram na terça-feira (18) na Namíbia, na África. A esposa dele foi uma das vítimas.

Charles Sá e a cirurgiã plástica Natale Gontijo-de-Amorim bateram o carro frontalmente com outro veículo. O caso ocorreu na estrada Otavi-Otjiwarongo na região de Otjozondjupa.

Os oito passageiros do outro carro morreram. Segundo a polícia local, o casal de brasileiros tentou uma ultrapassagem momentos antes da batida.

Natale chegou a ser levada ao hospital, mas não sobreviveu. A Embaixada do Brasil em Windhoek informou à reportagem que Charles ficou ferido e já teve alta médica. ''Já estamos com o brasileiro e oferecendo o suporte necessário.''

O corpo da brasileira ainda não foi liberado pelas autoridades. A Polícia de Namíbia disse pelas redes sociais que as outras vítimas estão sendo identificadas.

CASAL FAZIA EXPEDIÇÃO POR PAÍSES AFRICANOS

Os dois fariam uma viagem de 15 dias. ''Vamos cruzar a Africa em Suv 4x4, só nos dois, sem guia, passaremos por vários parques e reservas contemplando a natureza primitiva'', contou o médico em um de seus perfis sociais,

''Muito feliz de realizar esse sonho antigo'', relatou. Charles estava documentando todos os passos da viagem pelo seu Instagram: ''Irei partilhar tudo aqui no canal. Fiquem ligados''.

Eles haviam chegado há três dias no local. Um dia antes do acidente, os dois gravaram um vídeo durante a janta e contaram os planos para o dia seguinte, quais pontos turísticos visitariam.