Mulher de 71 anos faz história sendo mais velha a concorrer a Miss Texas

Marissa Teijo, de 71 anos entra para a história este fim de semana ao tornar-se a concorrente mais velha da história no concurso Miss Texas. Se vencer, representará o estado na competição Miss EUA.

De acordo com a NBC News a organização do concurso Miss Universo mudou recentemente as regras de forma a tornar a competição mais inclusiva. Assim, deixou de haver um limite de idade e passou a ser permitida a participação de mulheres casadas, divorciadas e grávidas, assim como os limites de idade foram eliminados.

Marissa Teijo decidiu que esta era a sua oportunidade. A concorrente espera inspirar "as mulheres a se esforçarem para dar o melhor" de si, quer física, quer mentalmente. Teijo garante ainda que as mulheres devem "acreditar que a beleza existe em qualquer idade".

