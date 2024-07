Pelo menos 19 mortos em confronto entre cartéis de droga no sul do México

Pelo menos 19 pessoas foram assassinadas no México, incluindo quatro guatemaltecos, durante um confronto entre dois cartéis de drogas no estado de Chiapas, sul do país, conforme informou o Ministério da Segurança.

Os corpos de 14 homens foram encontrados em um caminhão de carga, alguns dentro da cabine, na margem da estrada e a cerca de 100 metros de distância, todos vítimas de disparos de arma de fogo, relatou o comunicado oficial.

O incidente ocorreu na sexta-feira, na cidade de La Concordia, próxima à fronteira com a Guatemala. As autoridades afirmam que o confronto envolveu o cartel de Sinaloa, um dos mais poderosos do México, e uma facção rival conhecida como "cartel de Chiapas e Guatemala".

Quatro dos mortos possuíam documentos de identificação emitidos pelo governo guatemalteco, segundo as investigações iniciais.

A violência ligada aos cartéis já resultou em cerca de 450.000 mortes e mais de 100.000 desaparecidos no México desde 2006, quando o presidente Felipe Calderón lançou uma grande operação militar contra o tráfico de drogas.

Em junho, mais de 4.000 pessoas foram transferidas para abrigos após dias de violência relacionada ao crime organizado na cidade de Tula, aproximadamente 100 quilômetros ao norte de La Concordia.

Leia Também: Ameaça terrorista faz EUA colocarem bases militares em alerta na Europa