Nudistas resgatam turista brasileiro atacado por homem com maçarico nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um turista brasileiro foi resgatado por dois nudistas nos Estados Unidos após ser atacado por um homem na rua. A cena foi registrada por um pedestre.

O vídeo mostra quando um homem, vestido de pirata, ameaça o brasileiro com um maçarico. O caso aconteceu no dia 2 de julho no distrito de Castro, em São Francisco, e as imagens repercurtiram nas redes sociais nos últimos dias.

Os nudistas Pete Sferra e Lloyd Fishback passavam pelo local quando viram o confronto. Uma terceira pessoa que também observava conseguiu tirar o maçarico das mãos do suspeito enquanto ele encarava a vítima.

Em seguida, o pirata dá socos na cara do brasileiro. Lloyd interfere na briga e desfere golpes no agressor, que cai no chão, enquanto os comércios próximos chamavam a polícia.

A polícia prendeu o suspeito, identificado como ''Zero Tribal'', de 38 anos. Segundo a vizinhança, ele já era conhecido por causar problemas, com um histórico de destruir lojas.

