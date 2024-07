Pai deixa filha dormindo em carro e vai jogar PlayStation; criança morreu

Um pai norte-americano foi acusado de homicídio em segundo grau na sexta-feira, após deixar sua filha de dois anos dormindo no carro, sob altas temperaturas, o que resultou na tragédia.

Christopher Scholtes, 37 anos, foi detido na sexta-feira e a investigação revelou detalhes sobre o ocorrido. Ele alegou que a menina estava dormindo quando chegou em casa e optou por deixá-la dentro do Honda Acura SUV por cerca de 30 minutos.

A mãe encontrou a criança quando chegou em casa, mas descobriu que ela ficou três horas no carro, exposta ao sol. Mensagens entre o casal e depoimentos dos outros filhos, de cinco e nove anos, sugerem que não foi a primeira vez que o pai agiu assim.

Erika Scholtes, médica no hospital onde a filha foi declarada morta, enviou uma mensagem ao marido a caminho do hospital, dizendo: "Eu te disse para parar de deixá-los no carro, quantas vezes preciso te dizer".

As crianças também afirmaram que era comum o pai deixá-las dormindo no carro. No incidente em questão, Christopher deixou a filha no carro com o ar condicionado ligado, mas se distraiu jogando Playstation e não percebeu que o tempo passou. O ar condicionado desligou automaticamente após meia hora, e a menina não resistiu às temperaturas de 40ºC.



Leia Também: Noiva organiza casamento e vai até ao altar mas... não tinha noivo