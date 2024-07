Hóspedes mortos em hotel de luxo em Bangkok foram envenenados, diz polícia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os seis hóspedes que foram encontrados mortos dentro de um quarto de hotel em Bangkok, na Tailândia, foram envenenados, informou a polícia.

Envenenamento foi causado por cianeto. Havia vestígios de cianeto em copos e garrafas térmicas que a polícia encontrou no quarto. Uma autópsia feita pelo Hospital Chulalongkorn confirmou a suspeita. Os cadáveres também tinham lábios roxos, o que indica falta de oxigênio, disse o médico Kornkiat Vongpaisarnsin.

Uma tomografia não mostrou sinais de trauma contundente, o que reforça a hipótese de que o grupo foi envenenado. Três homens e três mulheres vietnamitas com idades entre 37 e 56 anos morreram. Dois deles tinham cidadania norte-americana.

Uma das hóspedes é apontada como suspeita de provocar as mortes, diz a polícia. Ela foi identificada como a vietnamita-americana Sherine Chong e também morreu após ingerir a bebida.

Testemunhas contaram à polícia que havia uma disputa envolvendo uma dívida. Quatro pessoas teriam investido US$ 280 mil para a construção de um hospital no Japão. O dinheiro foi entregue para Sherine, mas o grupo começou a questioná-la quando o projeto não avançou. A polícia acredita que eles se encontraram na Tailândia para resolver o problema.

Polícia descartou suicídio coletivo. O tenente-general Trairong Piwpan diz que a teoria é improvável porque alguns hóspedes pagaram guias e motoristas para continuar a viagem. A polícia também diz que os corpos estavam em diferentes partes do quarto, o que indica que eles não consumiram o veneno conscientemente e esperaram para morrer juntos.

Pela disposição dos corpos, a polícia diz que duas pessoas tentaram alcançar a porta, mas provavelmente desmaiaram antes. Quatro estavam na sala e dois no quarto.

As vítimas deveriam ter feito o check-out no hotel de luxo Grand Hyatt na terça-feira (16). As bagagens dos hóspedes já estavam fechadas. A polícia foi acionada após uma camareira tentar entrar no quarto e encontrar a porta trancada por dentro.

No quarto, a polícia encontrou pratos de comida intocados, além de xícaras de chá e café usados. A investigação acredita que os vietnamitas morreram cerca de 24 horas antes dos corpos serem encontrados.

