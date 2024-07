Aeroporto italiano da Catânia suspende voos devido a nova erupção do Etna

O aeroporto de Catânia, na ilha italiana da Sicília, suspendeu hoje todos os voos devido a uma nova erupção do Etna, o maior vulcão ativo da Europa, que gerou uma coluna de cinzas de cerca de oito quilômetros de altura.

"Etna: Devido à atividade eruptiva e à emissão de cinzas, foi decidida a suspensão das operações de voo", informou a sociedade gestora do aeroporto de Catânia em sua conta oficial na rede social X. A publicação foi acompanhada de uma foto do vulcão em erupção e um aviso de "atividade vulcânica em curso" de "alta intensidade".

A administração do aeroporto acrescentou que "as operações serão retomadas assim que o fenômeno de queda de cinzas vulcânicas tenha cessado e as infraestruturas tenham sido limpas".

O aeroporto internacional de Catânia, localizado praticamente aos pés do Etna, atende a costa oriental da Sicília, um dos destinos turísticos mais populares da Itália. Com milhões de passageiros por ano, o aeroporto já teve que suspender voos diversas vezes em 2024 devido à atividade particularmente intensa do Etna neste verão europeu.



