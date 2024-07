Aviões israelenses atacam Hezbollah após ataque que matou 12 nas Colinas

O exército israelita realizou ataques contra “alvos terroristas” do Hezbollah no Líbano, durante a noite de sábado, numa aparente retaliação contra o incidente que matou pelo menos 12 pessoas, incluindo crianças, na cidade de Majdal Shams, nos Monte Golã anexados. Contudo, o movimento islâmico libanês rejeitou “qualquer ligação” ao ataque e negou "categoricamente todas as falsas alegações".

“Durante a noite, as IDF atingiram uma série de alvos terroristas do Hezbollah tanto no interior do território libanês quanto no sul do Líbano, incluindo esconderijos de armas e infraestrutura terrorista nas áreas de Chabriha, Borj El Chmali e Beqaa, Kfarkela, Rab El Thalathine, Khiam e Tayr Harfa”, afirmou o exército israelita, este domingo, de acordo com o The Guardian.

O porta-voz do exército, o contra-almirante Daniel Hagari, tinha salientado que as IDF estavam a preparando-se “para responder ao Hezbollah”, face ao “ataque mais mortífero contra civis israelitas desde 7 de outubro".

"O Hezbollah disparou um foguete contra crianças que jogavam futebol no norte de Israel. Depois mentiu e afirmou que não tinha sido ele a efetuar o ataque", declarou.

Por sua vez, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tinha advertido que o Hezbollah pagaria "um preço elevado por este ataque, um preço que não pagou até agora". O chefe do Governo, que se encontra em visita aos Estados Unidos, anunciou ainda que encurtará a sua viagem, ainda que não tenha especificado quando regressará a Israel, quando deverá reunir o Gabinete de Segurança.

Já o presidente israelita, Isaac Herzog, acusou o movimento islamita libanês de atacar “violentamente” crianças, “cujo único crime foi saírem à rua para jogar futebol”.

A Casa Branca reafirmou o "apoio indefetível" a Israel, tendo sublinhado que os Estados Unidos “continuarão a apoiar os esforços para pôr termo a estes terríveis ataques", enquanto o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, condenou o "banho de sangue" e apelou a uma "investigação internacional independente".

Ainda assim, o porta-voz principal do Hezbollah, Mohammed Afif, disse à Associated Press que o grupo negava "categoricamente a realização de um ataque a Majdal Shams", não tendo "qualquer ligação com o incidente".

Na mesma linha, o governo libanês emitiu um comunicado em que apelou à "cessação imediata das hostilidades em todas as frentes" e condenou todos os ataques contra civis.

O ataque no campo de futebol, que ocorreu pouco antes do pôr do sol, seguiu-se a outros incidentes violentos na região da fronteira entre Israel e o Líbano, nos quais o Hezbollah disse ter perdido quatro dos seus combatentes.

Nas últimas semanas, a troca de tiros ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel intensificou-se, com os ataques aéreos israelitas e os ataques com foguetes e drones do Hezbollah atingindo vários locais cada vez mais longe da fronteira.

Noutro teatro, apesar dos apelos internacionais à calma na região e a um cessar-fogo no território palestino, a guerra prossegue sem tréguas na Faixa de Gaza sitiada, onde, no seu centro, "a escola de Khadija, que albergava uma unidade médica improvisada na região de Deir al-Balah, foi alvo (de um ataque que deixou) 30 mártires e mais de 100 feridos", segundo o Ministério da Saúde do Hamas, através de um comunicado.

Esta foi, pelo menos, a oitava vez que uma escola foi atingida desde 6 de julho. De acordo com a Defesa Civil de Gaza, a estrutura abrigava cerca de 4.000 pessoas deslocadas.

O ataque do Hamas de 7 de outubro matou cerca de 1.200 pessoas e fez 250 reféns. Como resposta, Israel lançou uma ofensiva que matou já mais de 39 mil pessoas, segundo as autoridades sanitárias locais.

Leia Também: Após controvérsia, FBI esclarece: Trump foi atingido por bala do atacante