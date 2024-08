Menino é detido por incendiar carro da policia em protesto na Inglaterra

Um menino de 11 anos foi detido por ser suspeito de incendiar um carro da polícia durante os protestos em Teesside, Inglaterra.

A polícia de Cleveland acredita que a desordem resultante do incêndio esteja ligada aos protestos resultantes do ataque que vitimou três crianças em Southport, Merseyside. De acordo com a BBC, o chefe da polícia, David Felton, realçou que "este tipo de desordem não será tolerada" e que as autoridades se mantêm a trabalhar para identificar todos os envolvidos.

Até o momento já foram detidas 12 pessoas, sendo o menino de 11 anos o mais novo de todos. Os manifestantes arremessaram barris de cerveja, entre outros objetos, contra a polícia, que foi ainda alvo de projéteis quando tentava conter o grupo de várias centenas de pessoas.

Centenas de apoiantes da Liga de Defesa Inglesa (EDL), de extrema-direita e anti-islâmica têm participado nas manifestações, num contexto de rumores e especulações compartilhados online sobre a religião, identidade ou origem do autor dos ataques.

Axel Rudakubana, de 17 anos, foi detido e acusado de homicídio e tentativa de homicídio depois de ter atacado várias crianças com uma faca.

Três crianças morreram após o ataque. Entre as vítimas estava uma menina portuguesa. Alice da Silva Aguiar tinha 9 anos e viviam em Inglaterra com a família.

Leia Também: Número de mortos no atentado de Mogadíscio sobe para 32