Jovem e adolescente grávida de nove meses são atingidos por raio nos EUA

Dois adolescentes, entre os quais uma grávida de 9 meses, foram hospitalizados, na sexta-feira (2), depois de serem atingidos por um raio no estado norte-americano do Indiana.

A grávida e o jovem, de 18 anos, estavam dentro de uma tenda atrás da casa onde moram em Country Squire Lakes.

O Gabinete do Xerife do Condado de Jennings informou que a dupla foi levada em estado grave para o hospital. De acordo com o ABC News, apesar dos graves ferimentos, a grávida e o rapaz estão estáveis.

"Recebemos informações de que o bebê também está bem", informou ainda o gabinete do xerife.

O parentesco entre a grávida e o jovem não foi divulgado.

