Funcionária de escola é presa por roubar 11 mil caixas de asas de frango

Uma funcionária de uma escola do Illinois, nos EUA, foi condenada a 9 anos de prisão por ter furtado 11 mil caixas de asas de frango à instituição de ensino para a qual trabalhava.

A mercadoria, no valor de 1,5 milhões de dólares, destinava a ser servida aos alunos da instituição e foram roubadas na época da pandemia da Covid-19.

Vera Liddell aproveitou-se do seu cargo como diretora da área de refeições da Harvey School District 152 para cometer o crime.

A mulher, de 68 anos, teria protagonizado os furtos entre julho de 2020 e fevereiro de 2022, segundo o ABC 7 Chicago.

Embora as escolas estivessem fechadas durante este período, as escolas do distrito de Chicago continuavam a confeccionar refeições para os alunos em ensino remoto. Porém, nenhum deles chegou a ver (ou provar) nenhuma das asas frango que haviam sido adquiridas para elas.

Vera Liddell foi acusada, em janeiro de 2023, de furto e de exploração de uma empresa criminosa.

