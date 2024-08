Passageiro dá socos e pontapés em avião após perder embarque na Colômbia

Um passageiro perdeu o embarque em um voo da Latam no aeroporto El Dorado, em Bogotá, e reagiu violentamente, dando socos e pontapés na porta do avião. Segundo o jornal colombiano "El Caracol", o incidente ocorreu na madrugada de quinta para sexta-feira (23) no voo 4090, com destino a Cartagena. Após chegar atrasado ao portão de embarque e ter sua entrada recusada, o homem agrediu funcionários e tentou acessar o avião, onde começou a atacar a porta fechada da aeronave.

A cena foi registrada por um passageiro e mostra o homem em estado de fúria. A segurança do aeroporto agiu rapidamente, detendo o homem em cerca de três minutos.

O passageiro, que é de nacionalidade americana, foi deportado para os Estados Unidos após o incidente.

Passengers on a Latam flight from Bogotá to Cartagena experienced moments of shock when a man who was late to board, upon realizing that the door was already closed, began hitting the window and the left passenger entry door of the aircraft.



As per the airport officials, the… pic.twitter.com/PItZntHpQm