Agente da fronteira dos EUA detido após obrigar mulheres a mostrar seios

Um agente da patrulha da fronteira, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, foi detido, na quinta-feira (22), por ter obrigado pelo menos quatro mulheres a mostrar os seios, justificando que se tratava de um procedimento oficial.

Shane Millan, de 53 anos, teria ordenado três mulheres a mostrar os seios através de uma webcam, enquanto processava os seus pedidos de entrada no país, noticiou a Associated Press.

A uma quarta mulher teria pedido para mostrar o peito, mas sem remover o sutiã.

Os incidentes ocorreram em agosto do ano passado, mas só agora se procedeu à detenção do suspeito.

O homem alegava que a ação fazia parte do processo oficial de entrada no país quando, na verdade, era apenas para a sua própria gratificação, segundo adiantaram as autoridades.

Millan foi presente às autoridades judiciais, na quinta-feira, e aguardará julgamento em liberdade.

Leia Também: Polícia acha duas toneladas de metanfetaminas em melancias falsas nos EUA