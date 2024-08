Brasileira extraditada da Espanha admite facadas em homem, mas nega ciúmes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A brasileira Aline Fernanda de Siqueira Maschietto falou sobre os episódios que a levaram à prisão. Ela estava detida em Málaga, na Espanha, foi extraditada e agora está encarcerada na Penitenciária Feminina de Sant'Ana, em São Paulo (SP).

Aline Fernanda estava detida no país europeu desde dezembro de 2023 e retornou ao Brasil no fim de junho. As informações foram repassadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Ela era procurada pelas autoridades brasileiras desde outubro de 2022. Aline é acusada de tentativa de homicídio contra um homem que ela teria conhecido por um aplicativo de relacionamento. Durante uma discussão, o homem foi esfaqueado diversas vezes. O caso aconteceu em Ribeirão Preto, no interior paulista.

Aline deu a sua versão para a acusação no Brasil. Segundo ela, o dia anterior ao episódio foi marcado pelo uso de drogas e relações sexuais, que teve a chegada de uma terceira pessoa no local. O homem alegou que Aline ficou com ciúme e se descontrolou.

"Porque eu teria ciúme de uma pessoa que eu só me relacionava sexualmente. Que não era nada para mim. Ele me deu um tapa na cara. Ele foi até a cozinha e eu fui atrás dele. Porque ele foi direto no faqueiro. Eu já sabia que dali eu não ia sair viva daquilo", disse Aline Fernanda de Siqueira Maschietto, em entrevista à Record .

Ela descreve a cena violenta e diz que quis se defender: "E depois que ele esfaqueou minha perna, eu peguei outra faca que foi uma faca de pão. E meus olhos nublaram. Eu fui para cima dele e dei cinco facadas nele. Se eu quisesse matá-lo, eu teria dado 20 facadas nele porque não teria ninguém ali no momento para socorrer", completou Maschietto.

Em outubro de 2022, a Justiça expediu mandado de prisão preventiva contra Aline, porém, ela não foi encontrada. A Justiça considerou o local incerto da ré, e ressaltou a "ameaça à tranquilidade pública". "A gravidade concreta dos fatos, demonstrada pela violência com que o crime foi cometido, indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade da acusada", diz a decisão.

NOVO MANDADO DE PRISÃO

O Tribunal de Justiça de São Paulo expediu nova ordem de detenção contra Aline em novembro de 2023, após ela aparecer no noticiário internacional. Na ocasião, a brasileira acusou um advogado, filho do presidente do Tribunal Constitucional da Espanha, de estupro. Dias depois, a acusação foi retirada.

Com a repercussão, o nome de Aline entrou na Difusão Vermelha da Interpol. Ela foi presa em Málaga, a 534 quilômetros da capital espanhola, e estava detida no país até ser extraditada ao Brasil.

"O meu violador foi uma única pessoa. Eu não permiti que eles me tocassem, só que o Cándido passou de todos os limites comigo. Tirar fotos minha e me filmar. Eu não fiz uma falsa denúncia", disse Aline Fernanda de Siqueira Maschietto.