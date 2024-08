Atirador de Trump passou meses à procura de alvo e também pesquisou Biden

O jovem que tentou assassinar Donald Trump pesquisou na internet sobre eventos tanto do ex-presidente republicano quanto de Joe Biden, identificando o comício na Pensilvânia como um "alvo de oportunidade", conforme informou o FBI.

Nesta quarta-feira, o FBI revelou que o atacante fez um "esforço sustentado e detalhado" para atacar um grande evento antes de decidir mirar em Trump durante o comício na Pensilvânia em julho.

Thomas Crooks, de 20 anos, pesquisou mais de 60 vezes sobre Trump e Biden antes de se inscrever para o comício do candidato republicano.

"Observamos um esforço contínuo e detalhado para planejar um ataque em vários eventos, indicando que ele avaliou uma série de possíveis alvos", disse Kevin Rojek, chefe do FBI na região oeste da Pensilvânia, em uma coletiva de imprensa, segundo a Reuters.

De acordo com Rojek, Crooks ficou "extremamente focado" no comício de Trump assim que o evento foi anunciado no início de julho, vendo-o como uma oportunidade.

No entanto, o FBI ainda não conseguiu determinar o que motivou Crooks a tentar assassinar Trump. A análise das atividades online do suspeito mostrou interesse por uma variedade de ideologias, sem indicar claramente se ele era motivado por pontos de vista de esquerda ou de direita.

Vale lembrar que Crooks foi morto no local.

