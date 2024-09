Dois adolescentes são presos por agredirem homem que reclamou de barulho

Uma garota e um rapaz de 15 e 16 anos, respectivamente, foram detidos esta sexta-feira (13), depois de terem agredido um homem que se queixou do barulho que os jovens estavam fazendo de madrugada, em Ferrol, na província espanhola de A Coruña.

Valentín, de 58 anos, atirou água para cima da dupla através da janela do terceiro andar do prédio onde residia, além de se ter queixado que os jovens não o deixavam dormir, noticiou o La Voz de Galicia.

Os adolescentes, que foram detidos pela Polícia Nacional de Ferrol, arrombaram a porta do edifício aos pontapés, ação que tentaram replicar com a porta do apartamento da vítima. Valentín saiu de casa para acalmar a dupla, mas foi violentamente agredido.

As autoridades também estão a investigar o envolvimento de outros jovens, que gravaram a situação de violência. Foi através destas imagens que a polícia identificou os dois adolescentes.

Poderá haver mais detenções.

