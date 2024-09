Professora fica paraplégica após acidente com barra de 120 kg em academia

Uma professora de educação física, Henrietta Paxton, ficou paraplégica após um trágico acidente durante um exercício de agachamento com uma barra de 120 kg em Wiltshire, Inglaterra. Acostumada a trabalhar com pesos elevados em sua rotina de treinos, Henrietta sofreu sua primeira lesão grave, que acabou mudando drasticamente sua vida.

Enquanto realizava o exercício, a barra que estava apoiada em seus ombros deslizou de forma inesperada para trás. Ao tentar ajustar sua postura para retomar o controle, ela perdeu o equilíbrio, caiu no chão, e a barra acabou esmagando sua coluna vertebral.

"Foi um choque tremendo. Senti uma forte pressão nas costas no momento do acidente. Ouvi e senti minha coluna se quebrar. Embora as pessoas ao meu redor tentassem me tranquilizar, dizendo que tudo ficaria bem, eu sabia na hora o que havia acontecido", desabafou em entrevista ao Daily Mail.

Imediatamente socorrida, Henrietta foi levada ao hospital, onde exames confirmaram que ela havia perdido os movimentos da cintura para baixo.

