Tentativa de ataque a Trump: Suspeito é preso com AK-47 em campo de golfe

Ric Bradshaw, xerife do condado de Palm Beach, Flórida, divulgou neste domingo novas informações sobre os tiros disparados nas proximidades do campo de golfe onde o ex-presidente Donald Trump se encontrava.

Conforme relatos da imprensa internacional, o FBI está investigando o caso como uma possível tentativa de assassinato, ocorrida cerca de dois meses após um incidente semelhante durante um comício em Butler, Pensilvânia.

O xerife mencionou que o episódio contou com uma testemunha crucial para a captura do suspeito, que inicialmente conseguiu fugir, mas foi posteriormente detido. "Uma testemunha se aproximou de nós e disse: 'Vi o homem fugindo dos arbustos, ele entrou em um Nissan preto, e eu tirei uma foto do veículo e da placa', o que foi de grande ajuda", relatou Bradshaw.

Em uma coletiva de imprensa, as autoridades afirmaram que o suspeito, no momento da prisão, estava "relativamente calmo" e não demonstrava muitas emoções. "Ele nunca perguntou: 'O que está acontecendo?'", destacou o xerife, acrescentando que o indivíduo não estava armado no momento da detenção. Até o momento, o suspeito, cuja identidade ainda não foi divulgada, não fez nenhuma declaração.

As autoridades também encontraram uma mochila, uma câmera GoPro e uma arma, uma AK-47 com mira telescópica, escondidas nos arbustos próximos ao local. "Esses itens estão sendo analisados", informaram.

A polícia norte-americana confirmou a detenção de um homem nas proximidades do campo de golfe onde Trump jogava, juntamente com a descoberta da AK-47, supostamente utilizada no plano de ataque ao ex-presidente e atual candidato presidencial republicano.

Os serviços secretos também se manifestaram sobre as limitações em proteger Trump, já que ele não ocupa mais o cargo de presidente. "O campo de golfe é cercado por arbustos, e uma vez que alguém entra neles, fica praticamente fora de vista. Se Trump fosse o presidente em exercício, teríamos cercado todo o campo. Como não é o caso, a segurança se restringe às áreas que os serviços consideram viáveis. Provavelmente haverá um reforço no perímetro em futuras visitas", explicaram.

Donald Trump reagiu ao incidente, assegurando que estava bem e reafirmando sua determinação em continuar sua campanha. "Houve tiros nas proximidades, mas antes que os rumores se espalhem, quero que saibam: ESTOU SEGURO E BEM! Nada vai me fazer parar. Nunca me renderei!", escreveu Trump em um e-mail citado pela Associated Press.

